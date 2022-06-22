Женщина и ребенок погибли под украинским обстрелом в Донбассе

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели женщины и ребенка под обстрелом ВСУ в Ровнополе

Женщина и ребенок погибли в населенном пункте Ровнополь вблизи Волновахи после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным командования, обстрел произошел днем в среду, 22 июня. Снаряды упали на улице Октябрьской. Другие детали трагедии пока не приводятся.

Ранее стало известно, что союзные силы сумели окружить в Донбассе крупную группировку украинских войск. Речь идет о кольце вокруг населенных пунктов Горское и Золотое под Лисичанском.

Как отмечает помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, в окружении могут находиться до 1,2 тысячи военных и около сотни иностранных наемников.