Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Женщина и ребенок погибли под украинским обстрелом в Донбассе

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели женщины и ребенка под обстрелом ВСУ в Ровнополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщина и ребенок погибли в населенном пункте Ровнополь вблизи Волновахи после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным командования, обстрел произошел днем в среду, 22 июня. Снаряды упали на улице Октябрьской. Другие детали трагедии пока не приводятся.

Ранее стало известно, что союзные силы сумели окружить в Донбассе крупную группировку украинских войск. Речь идет о кольце вокруг населенных пунктов Горское и Золотое под Лисичанском.

Как отмечает помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, в окружении могут находиться до 1,2 тысячи военных и около сотни иностранных наемников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.