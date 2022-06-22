Сомнолог назвала россиянам идеальное время для засыпания

Сомнолог Вязова: длительное недосыпание может привести к сбоям в гормональной системе

Врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Наталья Вязова назвала россиянам идеальное время для засыпания. В релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», она объяснила, как недосып может привести к гормональным сбоям и почему ночной сон полезнее дневного.

Сомнолог отмечает, что для качественного сна важно ежедневно соблюдать режим и «высыпать» свою норму. «На сон необходимо отводить от семи до девяти часов в сутки», — заявила Вязова. Она также советует ложиться спать до 22:00 и постараться отказаться от сиесты. «В ночное время сон гораздо полезнее, чем в дневное. Однако если человек недоспал ночью, можно компенсировать это двумя часами дневного сна», — заметила врач.

По ее словам, длительное недосыпание может привести не только к снижению работоспособности, но и к сбоям в гормональной системе и депрессии. Она объясняет это снижением выработки гормона кортизола, что может привести к множеству неприятных для организма последствий: нарушениям функций иммунной системы, проблемам с регуляцией энергетических запасов организма, а также дисбалансом в выработке половых гормонов эстрогена и тестостерона, гормонов щитовидной железы.

В заключение Вязова отметила, что количество часов, необходимых для ночного отдыха, у каждого человека разное. «В зависимости от индивидуальных особенностей организма некоторым людям для хорошего самочувствия достаточно всего четыре или пять часов, а кому-то необходим сон более десяти часов», — объяснила она.

Ранее была названа оптимальная частота смены постельного белья. По словам экспертов, грязные простыни и подушки могут привести к аллергии и высыпаниям на теле.