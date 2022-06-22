Страна в Европе заявила о готовности стать визовым посредником России и Украины

«Известия»: Швейцария заявила о готовности стать визовым посредником России и Украины

Швейцария может стать посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг. Об этом в среду, 22 июня, пишут «Известия» со ссылкой на МИД европейской страны.

Как заявили изданию в швейцарском внешнеполитическом ведомстве, страна предложила двум сторонам «свои добрые услуги», к которым относится в том числе «защитный мандат», то есть посредничество в оказании консульских и дипломатических услуг, в случае если страны полностью или частично разрывают отношения.

Тем не менее, в МИД Швейцарии подчеркнули, что в соответствии с международным правом, для согласования этого порядка требуется согласие всех трех государств-участников. Предоставить дополнительную информацию газете там отказались «из-за продолжающихся обсуждений».

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с изданием заявил, что в ситуации с Украиной пока о таком соглашении говорить несвоевременно, поскольку «трудно понять, каковы дальнейшие намерения нынешнего украинского руководства». «В любом случае решение, которое они приняли, у нас воспринимается с чувством недоверия», — резюмировал он, подчеркнув, что вопрос посредничества деликатный и необходимо понять все условия такого соглашения.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.