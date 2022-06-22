Актера Билла Косби признали виновным в изнасиловании подростка

AP: Билла Косби обязали выплатить компенсацию в $500 тыс. за изнасилование подростка

Присяжные признали 84-летнего актера и комика Билла Косби виновным по делу о сексуальном насилии, совершенном в 1975 году. Его обязали выплатить пострадавшей компенсацию в полмиллиона долларов. Об этом пишет Associated Press.

64-летняя Джуди Хут в августе прошлого года обвинила Косби в том, что тот в 1975 году в поместье Playboy в Лос-Анджелесе приставал к ней. На тот момент ей было лишь 16 лет.

«Присяжные согласились, что Косби виновен в сексуальном насилии против 16-летней, совершенном в 1975 году. Судья присудил Джуди Хут 500 тысяч долларов», — пишет агентство. При этом сам Косби на суде не присутствовал.

В июне прошлого года суд Пенсильвании отменил приговор Косби, обвиненному в изнасиловании другой женщины. В 2018 году Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера.

С такими заявлениями до этого выступили еще 15 женщин. Все они утверждают, что Косби накачивал их наркотиками и насиловал. Сам комик заявляет, что половая связь была по обоюдному согласию. Актер провел более двух лет в государственной тюрьме недалеко от Филадельфии. Всего его приговорили к десяти годам лишения свободы.