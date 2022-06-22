США заявили о готовности работать над сферой безопасности с Россией

Замгоссекретаря Шерман заявила о готовности США работать с Россией над сферой безопасности

США заявили о понимании законных озабоченностей России в сфере безопасности и выразили готовность работать над их устранением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря США Венди Шерман.

«До самого первого дня (специальной военной операции РФ на Украине — прим. «Ленты.ру») мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности, и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением"», — рассказала она.

Шерман отметила, что российская сторона неоднократно настаивала на возврате НАТО к конфигурации 1997 года. Замгоссекретаря указала на абсурдность этого требования российских властей. «Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения», — подчеркнула она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что возобновление отношений Москвы и Вашингтона является вредным для России. По его словам, несмотря на то, что отношения двух стран находятся в нулевой точке, размораживать их не следует. Медведев отметил, что Вашингтон должен сам ценить возможность отношений с Москвой.