Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о готовности работать над сферой безопасности с Россией

Замгоссекретаря Шерман заявила о готовности США работать с Россией над сферой безопасности
Венди Шерман

Венди Шерман. Фото: Jean Heon-Kyun / Reuters

США заявили о понимании законных озабоченностей России в сфере безопасности и выразили готовность работать над их устранением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря США Венди Шерман.

«До самого первого дня (специальной военной операции РФ на Украине — прим. «Ленты.ру») мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности, и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением"», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Шерман отметила, что российская сторона неоднократно настаивала на возврате НАТО к конфигурации 1997 года. Замгоссекретаря указала на абсурдность этого требования российских властей. «Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения», — подчеркнула она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что возобновление отношений Москвы и Вашингтона является вредным для России. По его словам, несмотря на то, что отношения двух стран находятся в нулевой точке, размораживать их не следует. Медведев отметил, что Вашингтон должен сам ценить возможность отношений с Москвой.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.