Небензя ответил на обвинения в адрес России в желании уничтожить Украину

Постпред Небензя назвал беспочвенными обвинения в адрес РФ в желании уничтожить Украину

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал беспочвенными обвинения в адрес России в желании уничтожить Украину. Об этом сообщает ТАСС

По словам дипломата, подобные заявления в корне не соответствуют действительности, так как украинцы остаются родным и дружественным народом для России.

«У нас по-прежнему доброе отношение к украинском народу, украинской культуре и языку. Украинцы - родной и дружественный нам народ. Просто их сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Постпред России также обвинил Запад в затягивании кризиса на Украине. Он предупредил, что усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить». «Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — заявил Небензя.

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