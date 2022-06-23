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Россия гарантировала безопасность выходящих из украинских портов судов с зерном

Глава МИД России Лавров гарантировал безопасность выходящим из украинских портов судам

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва гарантирует безопасность судам, вывозящим зерно из украинских портов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране, где также участвовал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Продовольственный кризис и предпосылки к нему появились не вчера, а пару лет назад, когда западные страны стали проводить необдуманную и популистскую политику в сфере финансов... Проблем с пшеницей не было бы, если бы Украина и ее хозяева решили вопрос разминирования Черного моря», — подчеркнул Лавров, добавив, что это в любом случае нельзя назвать огромной проблемой. По его словам, оставшееся на Украине зерно составляет один процент от общемирового производства пшеницы и зерновых культур.

Он также раскритиковал стремление ООН создать международную коалицию для решения этой проблемы: по мнению министра, оно продиктовано стремлением «совершить вмешательство в дела Черноморского региона».

15 июня Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Она возникла после начала спецоперации РФ на Украине, хотя Москва такую связь отрицает.

Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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