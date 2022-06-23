Россия гарантировала безопасность выходящих из украинских портов судов с зерном
Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва гарантирует безопасность судам, вывозящим зерно из украинских портов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране, где также участвовал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Продовольственный кризис и предпосылки к нему появились не вчера, а пару лет назад, когда западные страны стали проводить необдуманную и популистскую политику в сфере финансов... Проблем с пшеницей не было бы, если бы Украина и ее хозяева решили вопрос разминирования Черного моря», — подчеркнул Лавров, добавив, что это в любом случае нельзя назвать огромной проблемой. По его словам, оставшееся на Украине зерно составляет один процент от общемирового производства пшеницы и зерновых культур.
Он также раскритиковал стремление ООН создать международную коалицию для решения этой проблемы: по мнению министра, оно продиктовано стремлением «совершить вмешательство в дела Черноморского региона».
15 июня Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Она возникла после начала спецоперации РФ на Украине, хотя Москва такую связь отрицает.