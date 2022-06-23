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100-летний бывший пьяница удивился своему долголетию

Blackpool Gazette: 100-летний житель Великобритании удивился своему долголетию

Фото: Shutterstock

Житель Великобритании отметил 100-летний юбилей и удивился своему долголетию. Об этом сообщает Blackpool Gazette.

Уильям Генри Хэмпсон из города Блэкпул, графство Ланкашир, отметил знаменательную дату 16 июня в доме престарелых Hollins Bank, куда переехал всего несколько недель назад. В годы Второй мировой войны мужчина служил стрелком противовоздушной обороны, а после всю жизнь проработал слесарем.

Хэмпсон рассказал, что испытывает искреннее недоумение по поводу продолжительности своей жизни, потому что не вел здоровый образ жизни, а когда-то даже был настоящим пьяницей. «Откровенно говоря, я понятия не имею, как умудрился дожить до ста. Я никогда не был верхом совершенства. Одно время вообще пил как не в себя. Потом бросил, конечно. Я не делал ничего особенного, просто получал удовольствие от жизни. И сейчас все еще на ходу», — похвастался британец.

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Администрация Hollins Bank устроила для Хэмпсона вечеринку. Сотрудники дома престарелых говорят, что долгожитель очень быстро завел друзей на новом месте благодаря манерам настоящего джентльмена и лучезарной улыбке. «Я отлично провел день рождения, все здесь просто великолепны, и я очень ценю такое внимание», — сказал Хэмпсон после праздника.

Ранее 103-летний житель США раскрыл секрет активного долголетия. Чарли Дункан уверен, что прожил так долго благодаря определенным физическим нагрузкам.

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Никита Савин
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