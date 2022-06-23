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Прокуроры в США потребовали заключить сообщницу Эпштейна в тюрьму на 30 лет

Сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл грозит 30 лет тюрьмы за торговлю людьми
Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл . Фото: Corredor99 / MediaPunch / Globallookpress.com

Любовнице покойного миллиардера Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл грозит 30 лет тюремного заключения за участие в торговле людьми и секс-эксплуатацию несовершеннолетних. Об этом сообщает The Guardian.

Такой срок для подсудимой потребовали прокуроры в США. «Гилейн Максвелл годами сексуально эксплуатировала молодых девушек. Трудно переоценить масштабы ее преступлений и причиненный ею вред. Ее преступления требуют справедливости», — указали они в судебном иске.

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Прокуроры настаивают, что сообщница миллиардера — опасная преступница, которая «охотилась на уязвимых молодых девушек и готовила их к сексуальному насилию». Запрос обвинителей последовал после заявления адвокатов подсудимой, что она должна получить «намного меньше» 20-летнего срока.

В январе окружной суд Южного округа Нью-Йорка назначил дату вынесения окончательного приговора Максвелл. Решающее заседание по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних состоится 28 июня 2022 года.

Гислейн Максвелл была осуждена за торговлю несовершеннолетними девушками для бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна в конце декабря 2021 года. Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сообщил, что присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения сексуальной торговли и секс-торговли лицами моложе 18 лет. Ей грозит до 65 лет тюрьмы.

Американского миллиардера считают виновным в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он, предположительно, свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.

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Виктория Кондратьева
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