Покупателей российского топлива стали искать в Африке

Reuters: Россия начала искать рынки сбыта нефтепродуктов в Африке и на Ближнем Востоке

На фоне постепенного отказа европейских покупателей от закупки российских нефтепродуктов и перспективы вступления в силу официальных ограничений Россия начинает искать новые рынки сбыта — в Африке и на Ближнем Востоке, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и представителей отрасли.

Саму нефть все активнее закупает Азия, однако для продажи топлива данный рынок не слишком перспективен в силу значительных собственных мощностей нефтепереработки. На этом фоне Африка и Ближний Восток выглядят основным вариантом, который позволит защитить долю на рынке.

«Африка и Ближний Восток кажутся основными опциями для поставщиков нефтепродуктов из России, и потому мы ожидаем, что во втором полугодии, по мере приближения срока вступления в силу европейского эмбарго, поставок будет больше», — сказал трейдер, связанный с торговлей российской продукцией.

По словам представителей рынка, российские нефтяные компании недавно нарастили продажи бензина и нафты в Африку, а также на Ближний Восток с Балтики. До санкций поставки большей частью поступали через Черное море. В мае-июне в Оман и ОАЭ прибыло не менее пяти грузов на 230 тысяч тонн нефтепродуктов. В общей сложности в этом году речь идет о 550 тысячах тонн бензина и нафты, тогда как за весь прошлый год поставок не было вовсе.

Значительными экспортными направлениями для нефтепродуктов стали и Нигерия и Марокко, часть грузов ушла в Сенегал, Судан, Того. За последние месяцы объемы поставок в регион составил 200 тысяч тонн. С начала года поставки дизеля в африканские страны достигли миллиона тонн, главными партнерами стали Сенегал и Того.

Европейские санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов были согласованы в июне после продолжительных дискуссий внутри блока. Трубопроводные поставки были в итоге выведены из-под эмбарго под давлением Венгрии, зависящей от импорта. Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.