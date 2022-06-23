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Крупный сервис аренды жилья потратит миллионы долларов на необычные дома

Сервис аренды жилья Airbnb подарит $10 млн авторам идей необычных домов

Фото: Karsten Winegeart / Unsplash

Крупный американский сервис аренды жилья Airbnb потратит миллионы долларов на строительство необычных домов. Компания запустила фонд размером в 10 миллионов долларов для авторов «самых сумасшедших» идей недвижимости, сообщается на официальном сайте площадки.

Группа экспертов выберет 100 наиболее интересных, реализуемых и экологичных дизайнов, авторы которых получат по 100 тысяч долларов на воплощение своих идей в жизнь. Конкурс продлится с 22 июня по 21 июля. В Airbnb надеятся, что в будущем построенные по проектам-победителям дома станут доступны в аренду на площадке.

Решение запустить фонд продиктовано стремительно набирающим популярность гибким образом жизни. В последние два года клиенты Airbnb чаще проявляют интерес к необычному жилью — в 2021 году на специально созданную для таких объектов категорию OMG! посетители сайта кликнули 2,5 миллиона раз.

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Отмечается, что выставлять в аренду такую недвижимость выгодно — одна из экспертов фонда Кристи Вулф заплатила 32 тысячи долларов за реквизит Комиссии по картофелю Айдахо и сделала из него дом в форме картофеля, заработав на сдачи объекта в аренду 208 тысяч долларов за три года. В 2021 году средний арендодатель на Airbnb заработал более 13,8 тысячи долларов.

В 2017 году Вулф создала другой необычный дом — нору хоббита, по мотивам жилья Бильбо Бэггинса из знаменитых романов Джона Толкина. Дом состоит из спальни, ванной, кухни и гостиной с камином.

Ударная волна
Александра Качан
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