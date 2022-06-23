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НАСА заявило о завершении стендовых испытаний ракеты для лунной программы США

НАСА сообщило о завершении стендовых испытаний ракеты SLS для лунной миссии США Artemis 1

Фото: Joe Skipper / Reuters

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о завершении стендовых испытаний американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая в августе отправит космический корабль Orion к Луне в рамках беспилотной миссии Artemis 1. Об этом сообщается на сайте НАСА.

«НАСА проанализировало данные, полученные в ходе теста, и приняло решить завершить проведение испытаний», — говорится в сообщении. Отмечается, что на следующей неделе специалисты вернут ракету и корабль на стартовую площадку Космического центра имени Кеннеди, чтобы подготовить их к полету. Также специалисты устранят утечку, обнаруженную в ходе стендового испытания.

Уточняется, что конкретная дата запуска будет определена после замены оборудования, связанного с утечкой.

Ранее стало известно, что стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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