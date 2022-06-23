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Россиянка в свой день рождения выпала с балкона девятого этажа и разбилась

Жительница Нижнего Тагила в свой день рождения выпала с балкона девятого этажа и погибла

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жительница Нижнего Тагила Свердловской области в свой 27-й день рождения выпала с балкона девятого этажа и погибла. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По сведениям издания, все произошло в жилом доме по адресу: Ленинградский проспект, 33. У погибшей россиянки остались дочка четырех лет и сын, которому нет и года.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проверочных мероприятий.

В одной из групп в соцсети опубликовали видео с места трагедии. По словам соседей, погибшая женщина была приличной и в скандалах замечена не была.

Ранее в Петербурге нашли мертвой девушку у дома мужчины, с которым она провела ночь.

Уточнялось, что девушка обращалась в службу спасения, чтобы заявить об изнасиловании, за несколько минут до трагедии. Ее тело нашел под окнами проходивший мимо сантехник.

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Анна Щербакова
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