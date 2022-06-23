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Психиатр объяснил связь здорового образа жизни и бесплодия

Врач Рутледж: недосып, гиподинамия и избыток сахара могут привести к женскому бесплодию

Фото: LyfeFuel / Unsplash

Врач-психиатр, профессор кафедры психиатрии Калифорнийского университета Сан-Диего Томас Рутледж объяснил, какая связь существует между бесплодием и здоровым образом жизни. Его слова приводит медицинское издание Psychology Today.

По словам Рутледжа, гормональные состояния, провоцирующие женское бесплодие, связаны с инсулинорезистентностью, а она, в свою очередь, — с тем, насколько здоровый образ жизни ведет женщина. «Выработка половых гормонов и поддержка сексуальной функции входят в длинный список жизненно важных процессов, которым вредит инсулинорезистентность. Самая частая причина бесплодия у женщин — это синдром поликистозных яичников, вызываемый инсулинорезистентностью», — объясняет он.

По его словам, к инсулинорезистентности приводят избыток сахаров и простых углеводов в диете, недосып, гиподинамия, хронический стресс. «В результате инсулинорезистентность влияет на способность женского тела превращать андрогены (например, тестостерон) в эстрогены. С недостаточным уровнем эстрогена менструальный цикл сбивается, а слишком высокий уровень андрогенов может привести к таким мужским проблемам, как облысение и накопление жира в районе живота», — рассказывает врач.

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Аналогично нездоровый образ жизни влияет и на мужскую половую жизнь, добавляет Рутледж. Жировые клетки вырабатывают фермент, который превращает тестостерон в эстроген, что приводит к феминизации внешности, объясняет он. Инсулин, в свою очередь, ослабляет способность артерий расширяться, что грозит эректильной дисфункцией, предупреждает врач.

При этом специалист обнадеживает: инсулинорезистентность можно излечить, если изменить свой образ жизни, прежде всего перейдя на здоровое питание. Кроме того, Рутледж рекомендует сочетать низкоуглеводные диеты с регулярными тренировками, исправлением режима сна и снижением уровня стресса в жизни.

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Александра Лисица
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