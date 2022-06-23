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В правительство направили законопроект о регламентации разведения животных

В кабмин направили законопроект о регламентации разведения животных — депутат ГД Бурматов

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В правительство направили законопроект о регламентации разведения животных, в случае получения положительного отзыва кабмина инициатива будет внесена в Государственную Думу (ГД) предстоящей осенью. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов, сообщает в четверг, 23 июня, РИА Новости.

«Мы считаем, что регламентацией и определением порядка этой деятельности должно заниматься правительство РФ», — пояснил он суть инициативы.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет полномочия регионов по установлению требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Согласно инициативе, региональные власти будут наделены полномочиями запретить владельцам выпускать своих питомцев в местах, где есть объекты повышенной опасности, а также образовательные и медицинские учреждения.

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Игорь Дмитров
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