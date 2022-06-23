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Койот напал на собаку, был побежден ее другом-лабрадором и попал на видео

ABC 7: лабрадор вступился за бостон-терьера и прогнал напавшего на него койота

Койот напал на домашнюю собаку в американском городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Произошедшее попало на видео, на которое обратил внимание телеканал ABC 7.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как бостон-терьер по кличке Сэди визжит от боли, когда агрессивный койот хватает его за шею. На помощь Сэди приходит еще один питомец семьи — ее друг, лабрадор по кличке Коди. Он вступается за бостон-терьера и гонится за диким животным. Заручившись его поддержкой, Сэди даже помогает победить и прогнать койота.

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Владельцы собаки Мелисса и Фредди Патриарка рассказали, что услышали визг животного, когда находились на кухне. «Мое сердце чуть не разорвалось, когда я услышал ее визг. И страшно осознавать, что дикое животное, такое как койот, может легко перепрыгнуть через забор», — сказал Фредди.

После укусов дикого животного Сэди пришлось пройти курс антибиотиков. Владельцы животного рады, что в момент нападения в доме была открыта дверь, и они смогли услышать крики питомца о помощи.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ванкувер, штат Вашингтон, черно-белый кот дал отпор дикому койоту, прогнал его и попал на видео. Дикий зверь с опаской подбирался к питомцу, но тот резко двинулся в сторону хищника, и ему пришлось спасаться бегством.

Что делать?
Алиса Дмитриева
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