В России начались проблемы с техникой на полях

«Ъ»: российские аграрии столкнулись с дефицитом запчастей для техники

Российские аграрные компании столкнулись с проблемами дефицита деталей для иностранной сельскохозяйственной техники, доля которой достигает 30-40 процентов. Об этом со ссылкой на опрос участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Один из собеседников издания отметил, что найти запчасти стало крайне сложно. Простые детали еще остаются у поставщиков, но и на них цены выросли в полтора-два раза. Из-за этого пришлось пойти на каннибализацию — разбирать отдельные машины на запчасти. Также компания увеличила закупки российской техники на смену зарубежной.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов назвал увод техники с полей и разбор на запчасти единичным явлением. Он полагает, что летом 2022 года практика только начинается, массовой она станет не раньше чем через полтора года. Пока же, по данным Алтынова, цены на детали выросли в среднем на 30-50 процентов.

Западные санкции, введенные в ответ на действия российских войск на Украине, запрещают поставку только части деталей, но широкая трактовка формулировок ограничивает импорт даже вроде бы разрешенных комплектующих. В том числе из-за этого сотрудничать с российскими аграриями боятся власти Казахстана. Они не уверены, подпадают ли запчасти для сельхозтехники в категорию «компоненты гидравлической системы» или «элементы распыления химических растворов».

Самая сложная ситуация, указал Алтынов, складывается с техникой John Deere, у которой большой парк. В случае AGCO проблем почти нет, но все может измениться к осени. Другой собеседник издания называет трудности с John Deere критичными, хотя параллельный импорт налаживается. Пятый пакет санкций Евросоюза усугубил проблемы из-за внесения в список дополнительных компонентов. Кроме того, возникают сложности с электроникой и лицензиями на нее, но в последнем случае на помощь пришли взломанные версии программного обеспечения из Китая.

По поводу использования российских деталей источники издания настроены скептично. Аналоги в том или ином виде есть для 40 процентов деталей, но остальные 60 заменить сложно или невозможно. Например, невозможно найти подшипники для мощных тракторов, а гидравлика в России просто не выпускается. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подтверждает обе проблемы, сравнивая ситуацию с автомобильной промышленностью. По его мнению, заменить технику в принципе возможно, но с современными моделями придется попрощаться.

В Минпромторге заявили о высокой доле российских комплектующих в отечественной технике, но не ответили на вопрос о включении запчастей для иностранной в список разрешенных к параллельному импорту. В Минсельхозе подтвердили, что работают над обеспечением аграриев запасными частями и прорабатывают альтернативные каналы поставок.

Ранее сообщалось, что российские производители сельхозтехники и аграрии начали переживать из-за нехватки импортных шин для тракторов, так как в стране их не выпускают.