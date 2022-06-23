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Худеющим россиянам посоветовали вкусно и сытно есть

Доктор Зубарева: жесткие диеты приводят к срывам и перееданиям

Фото: Shutterstock

Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева рассказала россиянам о работающих способах снизить лишний вес без вреда для здоровья. В интервью для Peopletalk она рассказала, почему экстремальные диеты не работают и как интервальное голодание поможет людям с большим весом.

Зубарева отмечает, что жесткие диеты малоэффективны, потому что приводят к срывам, последующим перееданиям и наносят вред всем организму. «Например, от недостатка полезных жиров в рационе сразу страдает репродуктивная система, а дефицит витаминов и микроэлементов может способствовать развитию множества патологий», — объяснила она.

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«Чтобы худеть, нужно вкусно и сытно есть, об этом я всегда говорю своим пациентам, стремящимся к стройности», — заявила доктор. Она выделила два типа питания для желающих похудеть: подсчет калорий и интервальное голодание. В первом случае Зубарева советует не снижать калорийность рациона на двадцать процентов и с каждым приемом пищи сочетать белки, жиры и углеводы. «Другой работающий метод — интервальное голодание с четкими периодами воздержания от еды: 20/4 или 18/6», —отметила Зубарева. Она рекомендует применять его тем, кто только начинает худеть и имеет большой лишний вес.

Ранее врач назвала доступные каждому способы продлить молодость без таблеток. Она объяснила, как интервальное голодание поможет запустить естественный процесс обновления клеток.

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Елена Матвиенко
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