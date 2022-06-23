Блогерша показала маскирующие живот фасоны платьев

Блогерша Саманта Памела: платья-рубашки и модели с пышной юбкой удачно маскируют живот

Блогерша Саманта Памела показала простой способ скрыть живот с помощью одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

В ролике под названием «Прекрасные платья для девчонок с пузиком» женщина продемонстрировала джинсовое платье-рубашку с поясом George Asda, а затем — изделие с запахом и длинными рукавами-колоколами Boohoo. Третьим вариантом стала приталенная модель с пышной юбкой с цветочным принтом и глубоким вырезом той же марки.

На кадрах видно, что вещи удачно маскируют талию юзерши. По ее словам, упомянутые фасоны идеально подойдут девушкам средних пропорций. Известно, что сама блогерша носит размер L.

Пользователи сети поблагодарили Памелу за рекомендации. «Я так беспокоилась, что носить летом. Спасибо, что вы нам это показали», «Только что купила такое джинсовое платье», «Великолепно! Спасибо за вдохновение», — высказались они.

В мае эксперт по коррекции фигуры и сооснователь бренда корректирующего белья для женщин Waistline Максим Метюшенко назвал быстрый способ скрыть выпирающий низ живота. Эксперт считает, что упомянутую зону можно легко замаскировать при помощи специальных корректирующих боди, шорт или трусов. Такое белье разгладит неровности в области талии, боков, бедер и спины, уточняет собеседник издания.