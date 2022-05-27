Назван быстрый способ скрыть низ живота

Сооснователь Waistline Метюшенко назвал корректирующее белье способом скрыть низ живота

Эксперт по коррекции фигуры и сооснователь бренда корректирующего белья для женщин Waistline Максим Метюшенко назвал быстрый способ скрыть выпирающий низ живота. Своими рекомендациями он поделился с «Лентой.ру» в четверг, 26 мая.

По словам специалиста, данный недостаток фигуры широко распространен у женщин, при этом существует множество причин его возникновения: от лишнего веса и нарушений осанки до эндокринологических, гинекологических и онкологических заболеваний.

Кроме того, предприниматель заявляет, что похудеть локально в соответствующей области невозможно. «Излишне выпирающий живот уйдет вместе с лишним весом, если следить за калориями и вести активный образ жизни. При этом стоит понимать, что это не произойдет мгновенно — понадобится время», — поясняет он.

По этой причине Метюшенко нашел альтернативный метод избавления от выпирающего живота. Эксперт считает, что упомянутую зону можно легко скрыть при помощи специальных корректирующих боди, шорт или трусов. Такое белье разгладит неровности в области талии, боков, бедер и спины, уточняет собеседник издания.

Среди прочего, людям с проблемной осанкой бизнесмен рекомендует носить утягивающий корсет. «Правильно подобранный корсет делает фигуру более похожей на песочные часы, скрывая живот и утягивая талию на восемь сантиметров», — подчеркивает он.

Предприниматель также советует выбирать бесшовные варианты белья телесного цвета, чтобы они не были заметны под одеждой. По его мнению, качественные вещи не должны стеснять движений, сдавливать внутренние органы и наносить вред здоровью.

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