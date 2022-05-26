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Стилистка раскрыла способы добиться идеальных ягодиц в бикини

Стилистка Клемми Филдсенд порекомендовала покупать плотно прилегающие к телу плавки

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Модный редактор Клемми Филдсенд раскрыла способы, которые помогут добиться идеальной формы ягодиц в бикини. Ее рекомендации опубликовал Daily Star.

Стилистка рассказала, что женщины часто покупают купальники, которые визуально портят фигуру — в частности, такие модели бикини, которые теряют форму и становятся мешковатыми после контакта с водой.

Эксперт порекомендовала покупать плавки, которые плотно прилегают к телу. Утверждается, что эластичная ткань со временем растянется, если заведомо приобрести вещь не своего размера. По этой причине универсальным вариантом являются купальники на завязках, с помощью которых в любой момент можно отрегулировать посадку.

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Журналистка отметила, что некоторые солнцезащитные средства содержат большое количество масла. Данный ингредиент, в свою очередь, способен испортить материал купальника, разрушив волокна эластана. Тем же действием обладает хлорированная вода в бассейне. По словам Филдсенд, крайне важно ополаскивать бикини в холодной проточной воде сразу после купания.

В марте модель Джулия Медейрос, именуемая двойником Кайли Дженнер, назвала простой способ увеличить ягодицы без тренировок и пластических операций. Бразильянку часто сравнивают с сестрой Ким Кардашьян из-за ее темных волос, пухлых губ, роста и пышных форм. Девушка утверждает, что эффекта округлых бедер ей помог добиться отказ от нижнего белья.

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Полина Гераскина
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