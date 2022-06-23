Появилось видео с места взрыва в российском жилом доме

В сети появились кадры с места взрыва в жилом доме поселка Дубровка

В сети появились кадры последствий, предварительно, взрыва газа в поселке Дубровка в Ленинградской области. Их публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что из окон верхних этажей пятиэтажного дома валит черный дым. Судя по видеозаписи, огнем охвачены несколько квартир на трех этажах — из части окон видны языки пламени. На месте работают пожарные.

Очевидцы сообщили о взрыве газа в доме под Петербургом в четверг, 23 июня. По данным РЕН ТВ, пожар начался в квартире на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на этажи выше. Также загорелись леса, которые были установлены у дома для проведения ремонтных работ.

Ранее под Красноярском четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном жилом доме. Двое пострадавших получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.

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