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Генсек НАТО оценил вероятность быстрого вступления Швеции и Финляндии в альянс

Столтенберг не стал гарантировать быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секреталь НАТО Йенс Столтенберг признался, что не может гарантировать быстрое присоединение к альянсу Швеции и Финляндии. Такое заявление он сделал во время выступления в Брюсселе, его слова приводит издание Politico.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что его цель заключается в том, чтобы оба государства смогли стать членами НАТО в ближайшее время. «Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель», — отметил он, оценивая вероятность быстрого присоединения стран к альянсу.

Ранее представитель Белого дома высокого ранга рассказала об уверенности США в том, что все возражения турецкой стороны, касаемые приема Финляндии и Швеции в НАТО, в конечном счете будут сняты, что устранит для двух стран препятствия для вступления в альянс.

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Варвара Кошечкина
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