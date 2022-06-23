Генсек НАТО оценил вероятность быстрого вступления Швеции и Финляндии в альянс
Генеральный секреталь НАТО Йенс Столтенберг признался, что не может гарантировать быстрое присоединение к альянсу Швеции и Финляндии. Такое заявление он сделал во время выступления в Брюсселе, его слова приводит издание Politico.
Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что его цель заключается в том, чтобы оба государства смогли стать членами НАТО в ближайшее время. «Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель», — отметил он, оценивая вероятность быстрого присоединения стран к альянсу.
Ранее представитель Белого дома высокого ранга рассказала об уверенности США в том, что все возражения турецкой стороны, касаемые приема Финляндии и Швеции в НАТО, в конечном счете будут сняты, что устранит для двух стран препятствия для вступления в альянс.