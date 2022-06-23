Крупная авария оставила без света почти полмиллиона жителей российского города

Авария на Гусиноозерской ГРЭС оставила без света почти весь Улан-Удэ

Крупная авария произошла 23 июня в системе энергоснабжения Бурятии: несколько районов российского региона и почти весь Улан-Удэ остались без света. Об этом сообщается в Telegram-канале акционерного общества «Читаэнергосбыт», которое занимается поставками электроэнергии на территории республики.

Уточняется, что электричество отключилось из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. В соцсетях публикуют кадры со станции после аварии, на которых виден столб черного дыма, поднимающийся над зданием.

Улан-Удэ — столица Республики Бурятия. Здесь проживает почти полмиллиона человек (более 430 тысяч).

16 июня в поселке Мирном Кировской области ночная гроза повредила объекты территориальных сетевых организаций (ТСО). Из-за непогоды без света остались несколько сотен домов и детский сад.