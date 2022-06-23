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Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет в приквеле «Голодных игр»

Фото: globallookpress.com

Американская актриса и модель Хантер Шафер» снимется в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщает Variety.

В приквеле «Голодных игр» Шафер сыграет Тигрис Сноу, двоюродную сестру Кориолана. Действие будет происходить за несколько лет до того, как ее кузен станет жестоким президентом Панема.

В основу сюжета лег одноименный роман Сьюзен Коллинз. Сценарий к приквелу написал автор «Звездных войн: Пробуждение силы», «Голодных игр: И вспыхнет пламя» Майкл Арндт. Режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс, работавший ранее над предыдущими частями франшизы.

Мировая премьера «Баллады о и змеях и певчих птицах» запланирована на 17 ноября 2023 года.

Фильм «Голодные игры» режиссера Гэри Росса вышел на экраны в 2012 году и собрал в мировом прокате 694,3 миллиона долларов. За ним последовало три приквела: «И вспыхнет пламя» и две части «Сойки-пересмешницы», снятые Фрэнсисом Лоуренсом.

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Дениза Мацаева
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