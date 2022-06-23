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Майкл Джей Фокс получит почетный «Оскар»

Актер Майкл Джей Фокс получит почетный «Оскар» за вклад в дело гуманизма

Фото: Brent N. Clarke / Invision / AP / East News

Канадо-американский актер Майкл Джей Фокс получит почетную премию «Оскар» за вклад в дело гуманизма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Неустанная пропаганда Майклом Дж. Фоксом исследований болезни Паркинсона наряду с его безграничным оптимизмом служит примером влияния одного человека на изменение будущего миллионов людей», — говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Приз имени Джина Хершолта также получат композитор и поэтесса Дайан Уоррен, режиссеры Питер Вейр и Эзан Пальси. Ранее этой премии были удостоены актер Грегори Пек, певец Фрэнк Синатра, телеведущая Опра Уинфри, гендиректор DreamWorks Animation SKG Джеффри Катценберг и актриса Анджелина Джоли.

Майкл Джей Фокс получил широкую известность в 1985 году благодаря роли Марти Макфлая в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее». Позже актер снялся в двух сиквелах, вышедших в прокат в 1989 и 1990 годах. В 1991 году у Фокса была обнаружена болезнь Паркинсона. Актер публично объявил о своем диагнозе в 1998-м.

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Марина Погосян
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Майкл Джей Фокс получит почетный «Оскар»
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