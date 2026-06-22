Аэропорт российского курортного города прекратил работу

Росавиация: Аэропорт Геленджика временно прекратил работу утром 22 июня

Аэропорт Геленджика временно прекратил работу утром 22 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в воздушной гавани российского курортного города были введены в 09:07 по московскому времени. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также временные ограничения ввели в московском аэропорту Шереметьево. Тем временем авиагавани Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

В ночь на 22 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 301 украинский беспилотный летательный аппарат. Вражеские устройства уничтожали в период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня.