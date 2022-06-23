У россиян появилась еще одна возможность попасть в Европу

Автобусное сообщение между Калининградом и Вильнюсом возобновится с 2 июля

После двухлетнего перерыва между Калининградом и Вильнюсом возобновляется автобусное сообщение. Об этом сообщается на сайте калининградского автовокзала.

Так, со 2 июля у россиян появится еще одна возможность попасть в Европу — автобусы будут ходить в Литву с частотой один раз в неделю (по субботам), время отправления из Калининграда 10:15, прибытие в Вильнюс в 18:50. В обратном направлении транспорт будет следовать по воскресеньям в 11:00, прибытие в Калининград в 17:40.

Портал TourDom.ru отметил, что несмотря на то, что Литва в июне значительно ограничила автомобильное сообщение с Россией, действующие санкции не коснулись пассажирских перевозок.

Ранее в июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Путешественники, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в европейском государстве, могут подать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

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