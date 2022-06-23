В Эстонии призвали потерпеть ради санкций против России

Премьер Эстонии Каллас призвала потерпеть и дождаться эффекта от санкций против России

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала потерпеть и дождаться эффекта от введенных в отношении России санкций. Об этом она высказалась в интервью агентству Associated Press.

По словам Каллас, санкции против России непременно окажут свое воздействие, однако для этого необходимо проявить «стратегическое терпение».

«Я все еще думаю, что, вы знаете, эффект [от санкций] должно почувствовать также население России, потому что, если вы посмотрите, уровень поддержки [президента РФ Владимира] Путина очень высокий», — пояснила эстонский премьер.

Ранее сообщалось, что в интервью Каллас также призвала Запад всерьез отнестись к военному потенциалу России в ходе спецоперации на Украине. По ее мнению, страна располагает достаточным количеством войск, которые могут прибыть на место боевых действий.