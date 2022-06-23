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Эстония призвала Запад всерьез отнестись к военному потенциалу России

Премьер Эстонии Каллас заявила о достаточном количестве войск у России для спецоперации

Фото: Paulius Peleckis / globallookpress.com

Западу следует всерьез отнестись к военному потенциалу России в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Associated Press.

Премьер отвергла заявления западных держав об отсутствии угроз со стороны России. По ее словам, страна располагает достаточным количеством войск, которые могут прибыть на место боевых действий.

«Поэтому я не думаю, что мы должны недооценивать их в долгосрочной перспективе», — призвала она.

Ранее глава эстонского внешнеполитического ведомства Андрес Сутт попросил Европейский Союз не торопить Украину с заключением мирного соглашения с Москвой. Тем не менее министр подчеркнул необходимость введения новых санкций против России.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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