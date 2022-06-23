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Россиянку осудили на 17 лет за убийство 10-месячной дочери

В Кировской области суд дал 17 лет местной жительнице за убийство 10-месячной дочери

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Кировской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы 30-летнюю жительницу Кирово-Чепецка за убийство 10-месячной дочери. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 28 декабря 2021 года чепечанка выпивала с сожителем, после чего избила дочь. Малышка от полученных травм скончалась.

Отмечается, что у женщины есть сын, которого несколько раз изымали из семьи.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 25-летнего житель поселка Горный Балыклей забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача. 37-летняя мать девочки пыталась помешать мужу и спасти ребенка, однако мужчина избил и ее. Женщине удалось убежать от супруга к соседям и позвонить оттуда в полицию.

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Екатерина Власова
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