Невролог предупредил о вреде работы за клавиатурой

Врач Хорошев: при частом наборе текстов на клавиатуре сухожилия могут воспалиться

Врач-невролог Павел Хорошев предупредил программистов, журналистов и других работающих за клавиатурой людей о вреде частого набора текстов. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По его словам, при регулярной работе за клавиатурой может развиться туннельный или карпальный синдром, и сухожилия воспалятся из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий. «Это приводит к отеку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жесткие, плотные ткани», — объяснил Хорошев.

При этом работа с кистевым эспандером, использующимся для развития и наращивания мышц, может усугубить ситуацию, предостерег он. «Кистевой эспандер — это чудовищное зло, которое тоже приводит к развитию карпального синдрома. Они должны быть запрещены, их нельзя использовать», — заявил невролог.

Для профилактики болезней кистей врач посоветовал использовать правильную клавиатуру. «Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными, и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы», — заключил Хорошев.

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