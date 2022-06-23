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В Белом доме оказались счастливы масштабами помощи Украине

В Белом доме заявили, что у Запада нет колебаний по поводу масштабов помощи Украине

Фото: Pixabay

Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер рассказал, что у западных стран нет никаких колебаний, касаемых объемов оказания Украине военной, финансовой и других видов помощи. При этом он подчеркнул, что настоящим вызовом станет способность сохранить эту поддержку на том же уровне спустя некоторое время, сообщает ТАСС.

«Я не вижу колебаний. Вижу, как мы стараемся отвечать на потребности по мере их определения. В целом мы совершенно счастливы по поводу масштабов помощи. Подлинным вызовом для всех нас станет сохранение этого с течением времени», — заявил представитель Белого дома.

По его словам, Россия очень рассчитывает на иной исход событий. Файнер также добавил, что Запад направляет Киеву огромное количество артиллерии.

Ранее представитель Госдепартамента США рассказал о беспокойстве Вашингтона тем, что чрезмерное следование санкциям против России может слишком сильно повлиять на ситуацию с рынком продовольствия.

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Марина Совина
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