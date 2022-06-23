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США обеспокоились «чрезмерным» следованием антироссийским санкциям

В Госдепе обеспокоены влиянием антироссийских санкций на ситуацию с рынком продовольствия

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представитель Госдепартамента США рассказал о беспокойстве Вашингтона тем, что чрезмерное следование санкциям против России может слишком сильно повлиять на ситуацию с рынком продовольствия, сообщает РИА Новости.

«Есть опасения о так называемом чрезмерном следовании санкциям», — заявил он.

Также в Госдепе отметили, что механизм санкций прорабатывался таким образом, чтобы в него не включался запрет на торговлю продовольствием и удобрениями. По словам представителя ведомства, США не хотят, чтобы ограничения влияли на возможности других государств покупать данные виды товара у России.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс рассказал о том, сколько времени власти страны намерены сохранять ограничения против России. Он подчеркнул, что у США существуют планы не снижать давление на Россию до конца специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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