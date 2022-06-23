Британия резко сократила импорт энергоносителей из России

Великобритания сократила объемы импорта газа из России на 75 процентов в годовом выражении

В 2022 году Великобритания резко сократила поставки энергоносителей из России — объемы импорта газа к настоящему моменту сократились на 75 процентов в годовом выражении, доля импорта нефти снизилась в два раза. Об этом заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг в рамках лондонской конференции Second Century London Conference.

Квартенг отметил, что страна последний раз закупала сжиженный природный газ (СПГ) у России 2 марта 2022 года и планирует к концу года полностью отказаться от российских ископаемых видов топлива. При этом Великобритания в настоящий момент «уязвима перед ситуацией на газовых рынках», и от этих рисков необходимо уходить, добавил он. Квартенг считает, что газовый кризис начался не из-за военной спецоперации России на Украине — причина в резком росте спроса и цен на энергоносители на фоне восстановления после пандемии коронавируса.

Однако министр напомнил, что на прошлой неделе страны Европы недополучили большие объемы газа из России. «Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. А незадолго до этого от поставок российского газа были отрезаны компании в Польше, Болгарии, Дании и Германии», — рассказал Квартенг. По его мнению, Европа больше не может находиться в таком положении.

Сокращение поставок газа из России в Европу имеет несколько причин. Во-первых, ряд европейских стран отказался оплачивать импортированное топливо в рублях, согласно новому требованию России. Кроме того, на уменьшение объемов поставляемого в Европу газа повлияли технические неполадки газопровода «Северный поток». Компания «Газпром» заявила, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций Канады. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.