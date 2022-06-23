Минобороны Латвии разрешили использовать армию за рубежом по своему усмотрению

Парламент Латвии принял закон, разрешающий Минобороны использовать армию за границей

Вооруженные силы Латвии смогут участвовать в военных конфликтах за границей на основании решения Министерства обороны. Соответствующий закон принял парламент республики, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как следует из текста документа, решение об отправке армейских частей за рубеж отныне будет принимать военное ведомство по своему усмотрению, а не парламент, как это было ранее.

Одновременно с этим минимальная зарплата солдата в латвийской армии при отправке в другую страну была увеличена с 1,5 до двух тысяч евро.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил о намерении Риги усилить восточный фланг НАТО пятью тысячами иностранных военных. По словам политика, такое количество необходимо для сдерживания «российской агрессии».