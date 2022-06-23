Аутлеты люксовых брендов прекратят работу в России

«Ъ»: зарубежные люксовые бренды объявили о закрытии своих аутлетов в России

Зарубежные бренды-производители люксовых товаров объявили о закрытии своих аутлетов на территории России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Компания Mercury, специализирующаяся на предметах роскоши, прекратит работу аутлета в московском торговом центре «Метрополис» с 1 июля. Те же меры коснутся точки в «Афимолле», однако данный факт пресс-служба организации опровергла. Уточняется, что нехватка ассортимента не является причиной упомянутого решения. При этом проблему с поставками сотрудники не комментируют.

По информации одного из источников издания, в схожей ситуации оказались и другие люксовые ретейлеры, в частности, Bosco Outlet. Тем не менее официальные представители отмечают, что сложностей, связанных с нехваткой товаров, магазины не испытывают и продолжают работу в штатном режиме.

Ранее в июне представители крупного итальянского концерна нашли необычный способ ввоза в Россию товаров люксовых брендов, приостановивших деятельность на территории страны. Иностранцы предложили поставлять одежду «по частям», то есть декларировать пуговицы, пояса и другие детали товара по отдельности, предварительно отрезав их от одежды.