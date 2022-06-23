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Лжесотрудник ФСБ убедил россиянина перевести ему на счет 1,7 миллиона рублей

В Липецке лжесотрудник ФСБ убедил мужчину взять кредит и перевести ему 1,7 миллиона рублей

Фото: РИА Новости

В Липецке россиянин перевел лжесотруднику ФСБ 1,7 миллиона рублей якобы для помощи в поимке опасного преступника. Об этом в четверг, 23 июня, пишут «Вести Липецк» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По сведениям издания, аферист в течение трех дней убеждал мужчину взять кредит в банке и перевести выданные ему деньги на специальный счет якобы для того, чтобы помочь сотрудникам спецслужб в расследовании. В результате потерпевший согласился.

Когда липчанин перевел всю сумму, то осознал, что его обманули, и обратился в полицию. По факту случившегося было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса (УК) РФ.

В мае сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя, который представлялся гражданам сотрудником ФСБ и обещал за вознаграждение решить их проблемы с долгами.

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Елизавета Новикова
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