Mango возобновит работу в России

Магазины испанского ретейлера Mango возобновят работу в России на условиях франшизы

Магазины испанского ретейлера модной одежды Mango возобновят работу в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании.

Первыми откроются магазины бренда на западе Москвы, при этом цены и ассортимент останутся прежними. Работники организации сообщили, что теперь продажи будут осуществляться на условиях франшизы. Утверждается, что постепенно все 55 точек будут выкуплены у испанской материнской компании. Известно, что одним из владельцев франшизы является ООО «МВ Москва».

В воскресенье, 19 июня, было объявлено, что испанский ретейлер Mango планирует окончательный уход с российского рынка. Бренд решил отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы в стране. Причиной стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».

Ранее в июне стало известно, что Zara, H&M, Mango и другие зарубежные бренды начали распродавать оставшиеся на складах запасы одежды, обуви и аксессуаров. Представители компаний ведут переговоры с российскими аутлетами, поэтому товары указанных ретейлеров потенциально могут появиться в ассортименте Familia и Off-price.