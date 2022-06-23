Появились подробности предстоящего суда над Медведчуком

«Граты»: суд над Медведчуком по делу о госизмене пройдет в закрытом режиме во Львове

В СМИ появились подробности предстоящего суда над украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком: заседание по делу о государственной измене пройдет в закрытом режиме во Львове. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Граты».

Отмечается, что такое решение принял судья Лычаковского районного суда Львова Григорий Жовнир. Об этом ходатайствовали и представители защиты, и представители обвинения.

Медведчук будет участвовать в заседании в режиме видео-конференции, находясь с адвокатами в зале Апелляционного суда Киева. Об этом, по данным издания «Граты», ходатайствовала Служба безопасности Украины (СБУ). «Следователи аргументировали это тем, что сейчас Медведчук находится под арестом и обеспечить его явку в суд во Львове в режиме военного времени не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд продлил арест Медведчуку до 9 августа. О мере пресечения ходатайствовала Генеральная прокуратура страны.

С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом. Политика обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Вскоре после начала российской спецоперации на Украине политик сбежал, но 12 апреля был задержан сотрудниками СБУ. 16 апреля он был арестован без возможности внесения залога.