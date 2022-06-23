Минобороны заявило об уничтожении топлива для военной техники ВСУ в Николаеве

МО РФ заявило об уничтожении 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ в Николаеве

За минувшие сутки российским военнослужащим удалось уничтожить 49 резервуаров с топливом для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева. Об этом заявил журналистам в четверг, 23 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также были уничтожены около 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе иностранного производства.

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 650 солдат ВСУ и три машины РСЗО «Смерч», а также 17 военных автомобилей, указали в Минобороны.

Российские военные с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков, добавили в ведомстве.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.