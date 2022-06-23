Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении топлива для военной техники ВСУ в Николаеве

МО РФ заявило об уничтожении 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ в Николаеве

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки российским военнослужащим удалось уничтожить 49 резервуаров с топливом для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева. Об этом заявил журналистам в четверг, 23 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также были уничтожены около 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе иностранного производства.

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 650 солдат ВСУ и три машины РСЗО «Смерч», а также 17 военных автомобилей, указали в Минобороны.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Российские военные с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков, добавили в ведомстве.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине
В Кремле заявили о фиксировании фактов использования западного оружия на Украине
Власти Молдавии продлили режим ЧП в стране
Путин встретится с Лукашенко
Кремль ответил на обвинения Запада и Украины в краже зерна
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП в Москве депутата Госдумы
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией
В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке
В России увеличились элитные квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.