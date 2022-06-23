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Сенатор назвал «комариным укусом» запрет Чехии на выдачу виз россиянам

Сенатор Цеков назвал «комариным укусом» запрет Чехии на выдачу виз россиянам

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Решение властей Чехии продлить запрет на выдачу виз гражданам России повлияет в большей степени на тех, кто дружественно настроен по отношению к этой стране. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Сергей Цеков, сообщают в четверг, 23 июня, «Известия».

«Вообще это такой комариный укус, от которого страдают как раз люди, которые в большинстве своем очень дружественно настроены в отношении Чехии», — полагает он.

Политик отметил, что части живущих в Чехии россиян придется вернуться на родину, другие будут пытаться уходить от возможного контроля за их проживанием, третьи откажутся от поездок в эту страну.

По словам сенатора, решение чешских властей также повлияет на тех, кто вынужденно едет в эту страну, к примеру, для помощи родственникам.

Ранее в июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Путешественники, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в республике, могут подать документы о продлении данного документа в соответствии с установленным порядком.

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Игорь Дмитров
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