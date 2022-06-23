Сенатор назвал «комариным укусом» запрет Чехии на выдачу виз россиянам

Сенатор Цеков назвал «комариным укусом» запрет Чехии на выдачу виз россиянам

Решение властей Чехии продлить запрет на выдачу виз гражданам России повлияет в большей степени на тех, кто дружественно настроен по отношению к этой стране. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Сергей Цеков, сообщают в четверг, 23 июня, «Известия».

«Вообще это такой комариный укус, от которого страдают как раз люди, которые в большинстве своем очень дружественно настроены в отношении Чехии», — полагает он.

Политик отметил, что части живущих в Чехии россиян придется вернуться на родину, другие будут пытаться уходить от возможного контроля за их проживанием, третьи откажутся от поездок в эту страну.

По словам сенатора, решение чешских властей также повлияет на тех, кто вынужденно едет в эту страну, к примеру, для помощи родственникам.

Ранее в июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Путешественники, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в республике, могут подать документы о продлении данного документа в соответствии с установленным порядком.