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В Чечне в сожженной машине обнаружили обугленные останки мужчины

В Чечне в сожженном авто нашли останки 51-летнего мужчины, полиция ищет двоих убийц

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Чечне в сожженной машине Nissan Patrol обнаружили обугленные останки 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Горящий автомобиль на окраине села Кень-Юрт заметил пастух, после чего вызвал полицейских и пожарных. Когда огонь потушили, выяснилось, что в машине находился человек.

Сейчас полицейские разыскивают двоих предполагаемых убийц, которые попали в объективы камер видеонаблюдения недалеко от места преступления. По предварительным данным, они могли уехать в Ставропольский край.

28 января сообщалось, что в подмосковных Люберцах в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины.

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Елизавета Новикова
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