Силовые структуры
В Чечне в сожженной машине обнаружили обугленные останки мужчины
В Чечне в сожженном авто нашли останки 51-летнего мужчины, полиция ищет двоих убийц
В Чечне в сожженной машине Nissan Patrol обнаружили обугленные останки 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Горящий автомобиль на окраине села Кень-Юрт заметил пастух, после чего вызвал полицейских и пожарных. Когда огонь потушили, выяснилось, что в машине находился человек.
Сейчас полицейские разыскивают двоих предполагаемых убийц, которые попали в объективы камер видеонаблюдения недалеко от места преступления. По предварительным данным, они могли уехать в Ставропольский край.
28 января сообщалось, что в подмосковных Люберцах в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины.