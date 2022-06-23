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Приговоренный к казни в ДНР британский наемник захотел подать апелляцию

Приговоренный к казни в ДНР британский наемник Аслин намерен подать апелляцию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Аслин захотел подать апелляцию на решение суда. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Павел Косован.

Несмотря на это намерение, как отмечает защитник, военный не верит в положительный исход. «Он думает, что его расстреляют», — сказал Косован.

Британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору 9 июня.

Как стало известно 22 июня, Эслин позвонил своей матери и рассказал, что его скоро казнят. В беседе он подчеркнул, что «время на исходе», а британские власти так и не решились контактировать с Донецком насчет его освобождения.

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Алевтина Запольская
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