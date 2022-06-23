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США вновь отвергли возможность присутствия своих сил на Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут воевать на Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Sarah Silbiger / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби вновь отверг возможность присутствия американских сил на Украине после того, как Вашингтон объявил о выделении военной помощи Украине на 450 миллионов долларов. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Кирби, слова президента США Джо Байдена по этому поводу были «кристально ясны». «Американские силы не будут воевать на Украине», — добавил он. При этом представитель Белого дома отметил, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, для того чтобы «защищать себя».

О том, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов, Кирби заявил ранее. В очередной пакет помощи входят вооружения и техника. В частности, Украина получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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