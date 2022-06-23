В Херсонской область оценили вероятность захвата региона ВСУ

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: у ВСУ нет перспектив захватить регион

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил вероятность захвата региона Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Стремоусов заявил, что у ВСУ нет перспектив захватить регион. Контрнаступления украинских военных теоретические и информационные, подчеркнул он.

«Перспектив наступления у них ноль. Все их контрнаступления чисто теоретические и информационные. Никто ничего не захватывал. Все попытки за последние месяцы закончились ничем», — сообщил Стреумосов.

Представитель властей Херсонской области добавил, что Киев стремится втянуть жителей региона в систему страха.

«Но даже страх и любопытство иногда начинают уставать. Люди устали от этих постоянных угроз наступлений. С одной стороны это вызывает смех, а с другой — грех. Ведь все попытки наступлений украинской армии заканчиваются большими и бесполезными потерями в их рядах. При этом среди украинских военных, которых бросают на верную смерть, нет детей [бывшего главы МВД Украины Арсена] Авакова, [бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра] Турчинова, [бывшего президента страны Петра] Порошенко. Они то, как раз в это время наслаждаются жизнью», — заключил управленец.

Стреумосов добавил, что любое выдвижение ВСУ в сторону Херсонской области, состоящей из степной местности, завершается для них разгромом и существенными потерями.

Ранее Стремоусов раскрыл сроки проведения референдума в Херсонской области. По его словам, он планируется осенью.