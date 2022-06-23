Украинские военные оказались отрезаны от последнего пути снабжения в Лисичанске

В ЛНР заявили, что отрезали ВСУ от последнего пути снабжения в городе Лисичанск

Близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) источник в беседе с ТАСС рассказал, что силам республики удалось взять под свой контроль единственную дорогу из Северска, по которой ВСУ доставляли боеприпасы, там самым украинские военные оказались отрезаны от последнего пути снабжения в городе Лисичанск.

«Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северск, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», — заявил он.

Ранее украинские летчики пожаловались на беспилотники, предоставленные им двумя странами НАТО. Использование американских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle они назвали опасным, а турецких Bayraktar TB2 — почти бесполезным.