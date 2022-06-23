В Европе туристам предложили переночевать в отеле без стен за 20 тысяч рублей

Художники из Швейцарии создали инсталляцию в виде гостиничного номера без стен и дверей

Художники из Швейцарии Фрэнк и Патрик Риклин (Frank and Patrik Riklin) создали инсталляцию в виде гостиничного номера без стен и дверей — туристам предлагается переночевать в нем за 275 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Арт-инсталляция The Zero Star («Ноль звезд» — прим. «Ленты.ру») находится рядом с заправкой в муниципалитете Сайон. Импровизированный номер представляет собой деревянную платформу, на которой расположены двуспальная кровать, прикроватные тумбочки и сейф. При этом потолка, дверей и стен в «номере» нет.

По словам художников, таким образом они хотели привлечь внимание общества к глобальным мировым проблемам: войнам, изменению климата и социальному неравенству. Номер без стен можно забронировать в период с 1 июля по 18 сентября. Отмечается, что браться Рилкин делали подобные инсталляции в других местах европейской страны: посреди поля, на вершине холма и в горах.

Ранее стали известны результаты международной премии Travellers' Choice 2022 — лучшим отелем мира был признан Tulemar Bungalows & Villas, который расположена в Коста-Рике. Гостиница находится в джунглях на склоне холма с видом на Тихий океан. Помимо локации отеля путешественников в нем привлекает уровень сервиса, чистота и природные виды.