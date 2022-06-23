Премьер Албании сыронизировал о вступлении страны в ЕС в XXII веке

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил надежду на вступление страны в ЕС в XXII веке

Премьер-министр Албании Эди Рама сыронизировал над процедурой вступления в Европейский союз (ЕС) и выразил надежду, что его страна станет членом объединения в XXII веке. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик сделал заявление на фоне неспособности 26 стран Евросоюза преодолеть вето Болгарии на обсуждение вопроса о вступлении в организацию Албании и Северной Македонии. «Мы, конечно, продолжим наш европейский путь, надеясь, что в следующем веке станем членами ЕС», — сказал он.

Рама отметил, что ему не дали «сказать некоторые вещи» на саммите ЕС – Западные Балканы. «[Глава Евросовета] Шарль Мишель сказал нам, что у нас есть три минуты, а я ответил, что это может быть и 30 секунд, если они позволят. Но они не дали», — подчеркнул премьер.

«Одной из тем была Северная Македония (находится в статусе кандидата в ЕС уже 17 лет — прим. «Ленты.ру»), просто напомню, ранее она называлась Македония... Даже изменили название — и это ничего не дало. Представьте, что Франция или Италия изменили бы название, чтобы стать частью ЕС», — заключил он.

Ранее Рама назвал процедуру расширения ЕС жульническим процессом. «Как только что-то происходит в странах-кандидатах, все снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке», — отметил он. Политик также призвал Украину прекратить питать иллюзии о быстром вступлении в Евросоюз.