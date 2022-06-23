В России депутат на заседании пообещал засунуть микрофон коллеге в «одно место»

Депутат Рязанской гордумы на заседании пообещал засунуть микрофон коллеге в «одно место»

Депутат Рязанской городской думы на заседании в четверг, 23 июня, пообещал засунуть микрофон коллеге в «одно место». Перепалка между двумя народными избранниками попала в видеотрансляцию, которая доступна на странице горсобрания во «Вконтакте».

Как отмечает «АиФ-Рязань», скандальная ситуация произошла после того, как депутат от КПРФ Алексей Захаров предложил коллеге от «Единой России» Александру Сидорову взять микрофон и говорить в него. Последний, в свою очередь, по неясной причине возмутился.

«Я тебе этот микрофон в одно место засуну», — пригрозил коллеге народный избранник.

Сразу после этого было объявлено о завершении заседания.

В 2019 году сообщалось, что ульяновский депутат Андрей Седов на заседании городского комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию коммуниста Айрата Гибатдинова.

Перепалка началась после того, как Гибатдинов сделал замечание о неподобающем обращении Седова к коллегам. Тот, в свою очередь, заметил, что он, в отличие от Гибатдинова, не принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. После этой реплики коммунист вскочил со стула и бросился к сидящему Седову с просьбами повторить сказанное.